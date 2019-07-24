Merakla bekleniyordu! Memur-Sen'in zam teklifi belli oldu

Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren zam talebini açıkladı.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam istedi.

2021 için 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6 ve her iki dönem için enflasyon farkı şeklinde teklif sundu.