Merakla bekleniyordu! Memur-Sen'in zam teklifi belli oldu
Memur-Sen'in zam teklifi belli oldu. Buna göre2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep edildi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:24
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren zam talebini açıkladı.
Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam istedi.
2021 için 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6 ve her iki dönem için enflasyon farkı şeklinde teklif sundu.
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