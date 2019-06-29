0553 313 94 23

Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Bu yıl 22.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
Milyon dolarlık klasik araçların yarışacağı "Tarihi Batı Anadolu Rallisi" Bodrum’dan start aldı

Bu yıl 22. kez düzenlenen Tarihi Batı Anadolu Rallisi Bodrum’dan start aldı. Bir birinden değerli klasik otomobillerin startı renkli görüntüler oluşturdu.


Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 70 klasik otomobilin Hapimag Sea Garden’da star aldı. İçlerinde milyon dolarlık klasik araçların ve ender görülen modellerinde bulunduğu araçlar yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oldu. Araçları gören turistler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.


Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren “Batı Anadolu Rallisi” bugün Bodrum’un Yalıçiftlik koyunda yer alan Hapimag Sea Garden Resort’dan start aldı. 68 klasik otomobilin katıldığı yarışın ilk gün finali Bodrum Demirbükü Sahili’nde verildi. 300 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilecek ve iki gün boyunca sürecek ralli, 30 Haziran tarihinde gala gecesi ve ödül töreni ile sona erecek.


Klasik otomobil kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu 70 adet klasik otomobilin yarışlara katıldığını ifade ederek “bu gün sabah başladı yarışlarımız, öğlene kadar devam edecek 70 kilometrelik bir yolumuz var. Toplam 70 otomobil 2 gün boyunca keyifli bir yarış yapacak. Bu otomobiller değerli araçlar. Kış boyunca kapalı garajlarda bekliyor ve daha sonra ilk baharın gelmesiyle garajlardan çıkıyor” şeklinde konuştu.


‘Spora hizmeti toplumsal sorumluluk olarak görüyoruz’


Renkli görüntülere sahne olacak ralliye ilişkin açıklamada bulunan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, “Ege Bölgesi’nin en büyük kapasiteye sahip olan tesisimiz; her zaman spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bunu bir toplumsal sorumluluk olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası gibi Klasik Otomobil Kulübü’nün düzenlediği Tarihi Batı Anadolu Ralli’sine de destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Nostalji rüzgarı estirecek bu organizasyonda kesinlikle çok keyifli vakit geçireceğiz. Bu yarışların turizmede katkısı oluyor. Yerli ve yabancı turistler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:51
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu
    1. Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın..
    2. 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
    3. Kars’ta “göçmen” uygulaması yapıldı
    4. Organizasyon nasıl yapılır ve ne..
    5. Iğdır’da sarı altın festivali başladı
    6. Devrilen karayolları tabelası trafiği..
    7. Deniz veya havuza girecekler dikkat
    8. Milyon dolarlık klasik araçların..
    9. Beyazgül, Kuzey Makedonya’da
    10. Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası..
    11. Mardin’de asayiş uygulaması
    12. İşe başladığı gün kamyonu devirdi
    13. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    14. Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu..
    15. İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    18. Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev..
    19. Transferde bomba patladı! 1 yıl daha..
    20. Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya..
    21. Libyalı Hafter güçlerinin sözcüsünden..
    22. Kimse bunu beklemiyordu! Trump'tan Kim..
    23. Devrilen traktörün altında kalan..
    24. Odunpazarı Belediyesi’nde hizmet içi..
    25. Antalya’da ambulans kazası: 1 yaralı
    26. G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi
    27. Girdikleri evden bir şey çalmadan..
    28. Başkan Erdoğan: "Mobbing yalanını..
    29. Avrupa Spor ve Kültür Festivali
    30. Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı