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Medya Milliyet Gazetesi
Medya

Milliyet Gazetesi

Milliyet gazetesi kime aittir? Milliyet Gazetesi ne zaman kuruldu? Millyet Gazetesi okuyucu sayısı kaçtır? Milliyet Gazetesi yazarları kimler? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:19:00 -
Milliyet Gazetesi

Milliyet Gazetesinin sahibi aynı zamanda Demirören holdig’in sahibi olan Erdoğan Demirörendir. Milliyet gazetesinin 11 Şubat 1926 tarihinde ilk sayısını çıkartmıştır.

Milliyet Gazetesi son dakika haberleri, gündem haberler, güncel haberlere dair hemen hemen her kategoriye ait haberleri barındırmaktadır.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni kimdir?

Milliyet Gazetesi'nin şuanki Genel Yayın Yönetmeni Gülgün Yavuz'dur.

Milliyet Gazetesi’nin köşe yazarları kimlerdir?

2011 yılında Doğan Holding tarafından Demirören Medya Grubu'na satıldıktan sonra birçok Milliyet yazarları tasfiye edilmiştir. Son haliyle Milliyet Gazetesi köşe yazarları…

Abbas Güçlü (Diyalog)

Ali Eyüboğlu (Alice)

Asu Maro (Parçalı Bulutlu)

Çağdaş Ertuna (Son Durum)

Filiz Aygündüz (Bir Kahve İçimi)

Gökçer Tahincioğlu (Yüzleşme)

Güneri Cıvaoğlu (Bugün)

Mehmet Tez (Hafif Müzik Hafif Başka Şeyler)

Mehmet Tezkan (Aslında Ne Oldu)

Melih Aşık (Açık Pencere)

Nagehan Alçı (Ansızın)

Nihat Ali Özcan (Eksen)

Sami Kohen (Yorum)

Selva Demiralp (İkinci El)

Serpil Çevikcan (Satır Arası)

Tolga Şardan (Büyüteç)

Tunca Bengin (Sokaktaki İnsan)

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