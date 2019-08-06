0553 313 94 23

Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık faaliyetleri kapsamında olan Uluslararası 5.

06 Ağustos 2019 Salı 19:09
Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık faaliyetleri kapsamında olan Uluslararası 5. Balkan Kadınlar Boks Turnuvası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Bulgaristan’ın Botevgrad şehrinde düzenlenen şampiyonayı Büyük Milli Takımımız, 2 altın, 5 bronz madalya ile tamamladı.


69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Darima Sandakova’yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Polonyalı rakibi Elzbieta Wojcik’i mağlup ederek altın madalya kazandı.


48 kiloda Ayşe Çağırır, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu ve Tuğçenaz Sürmeneli, 57 kiloda Esra Yıldız ve 60 kiloda Sema Çalışkan ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    1. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    2. İsrail Şeyh Salah hakkındaki..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü..
    6. Ankara Barosu ahlaksızlığın devamından..
    7. Tanker devrildi, akan mazotu..
    8. Başkan İmamoğlu: "İptal edileni,..
    9. 24 Erzincanspora yeni tesis
    10. Mursi'nin oğlundan babası için dua..
    11. Edremit Kurban Bayramı için hazır
    12. Motosiklet, kum yüklü tırın altına..
    13. Üsküdar'da bilim merkezinde yangın
    14. Medipol Başakşehir-Olympiakos maçına..
    15. Çorum Damızlık Koç Teke Üretim..
    16. Erzincan’da 42,5 kilogram eroin ele..
    17. GÜNCELLEME - Bangladeş'teki dang..
    18. CHP, Fırat'ın doğusuna yapılacak..
    19. Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber!
    20. Öğretmenler için "drama eğitimi" başladı
    21. Hindistan'da Halk Meclisi "Cammu..
    22. Ordu’da fındık hasadı 3 ülkenin tarım..
    23. Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya..
    24. İçişleri Bakanlığı: “İç güvenlik..
    25. Biga tabakhaneleri için yeni adım
    26. Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını..
    27. Elazığ’da 2 kişiyi bıçaklayan 2..
    28. Çeşme’de bir kişi sahte içkiden..
    29. “Çerkezköy Endüstriyel Fuarı” bölgenin..
    30. Millilerden 2 altın, 5 bronz madalya
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak