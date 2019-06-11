Milliler, ABD’yi rahat geçti: Türkiye: 3 - ABD: 0 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 4.

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 4. haftasında Çin etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında bugün son şampiyon ABD ile karşı karşıya geldi.

Jiangmen Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-17 ve 27-25’lik setlerle 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki 10. maçında 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Ay-yıldızlılarda 23 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Fatma 12, Zehra 11, Meliha 8 sayı ile eşlik etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 15.00’te ev sahibi Çin ile karşılaşacak.



Salon: Jiangmen Spor Merkezi

Hakemler: Khaled Al-Zughaibi (Suudi Arabistan), Andrei Zenovich (Rusya)

ABD: Robinson, Gibbemeyer, Larson, Washington, Lowe, Lloyd, Lake (L) (Carlini, Thompson, Ogbogu, Bartsch-Hackley)

Türkiye: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Aylin (L) (Şeyma)

Setler: 15-25, 17-25, 25-27

Süre: 1 saat 30 dakika (25, 24, 41)

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