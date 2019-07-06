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Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı

- Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milliler, 4x100 metre karışık bayrak yarışında bronz madalya kazandı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:36
Milli yüzücülerden havuzda tarihi başarı


İSTANBUL (AA) - Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, 4x100 metre karışık bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.

Rusya'nın Kazan kentinde devam eden şampiyonada, Mert Ali Satır, Demirkan Demir, Aleyna Özkan ve Gizem Güvenç’ten oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı, 3.52.35'lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bronz madalyanın sahibi olan millilerimiz, Türkiye yüzme tarihinde bir ilki başardı ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda takım olarak bayrakta tarih yazdı." ifadeleri kullanıldı.

Yarışta Rusya, 3.49.13'lük derecesiyle birinciliği, Almanya da 3.52.22'lik zamanıyla ikinciliği elde etti.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 21:36
  1. 4x100 metre
  2. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası
  3. bronz madalya
  4. karışık bayrak yarışı

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