Hedefi 12’den vurmak istiyor... Milli yıldız Yusuf Yazıcı teklif bekliyor! Tespit edildi...

Son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, henüz yeni bir takıma imza atmadı.

Fransız Fichajes'in haberine göre; Milli futbolcu, Türkiye'den gelen birçok teklifi reddederek kendisine yeni hedef belirledi.

AVRUPA'YI İSTİYOR

27 yaşındaki futbolcunun İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın 5 büyük liglerinden transfer teklifi beklediği öne sürüldü.

Bu ligler olmaması durumunda Yazıcı daha yüksek bir ücretle Suudi Arabistan'a imza atabilir.

Yusuf Yazıcı'nın temsilcisi Cihan Yazıcı, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor." ifadelerini kullanmıştı.