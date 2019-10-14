Olcan Adın futbolu bıraktığını duyurdu!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını da giyen Milli futbolcu Olcan Adın, futbolu bıraktığını açıkladı.14 Ekim 2019 Pazartesi 14:59
Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Antalyaspor formalarını da giyen Olcan Adın, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
34 yaşındaki Olcan Adın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyururken herkese teşekkür etti.
Olcan Adın'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:
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