0553 313 94 23

Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi

- A Milli Kadın Voleybol Milli Takımının kampı 22 Temmuz'da sona erecek

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi


ANKARA (AA) - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İzmir'de kampa girdi.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları kıtalar arası elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın çalışmalarına başladı.

İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek milli takım, 23 Temmuz'da İtalya'ya geçerek İtalya Milli Takımı ile ikili kamp yapacak ve 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde kampa giren milli takımda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu

Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

Öte yandan bu sabah yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü kutlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
  1. İzmir
  2. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "O çocuğa bu şekilde kavuşmak beni bir kez daha yıktı"
    1. "O çocuğa bu şekilde kavuşmak beni bir..
    2. Amca çocuklarının bıçaklı kavgasında..
    3. "Manas Üniversitesi bölgede çekim..
    4. Çocuğunuzun kulakları psikolojisini..
    5. Akhisar’da Nostalji Futbol Turnuvası
    6. Hrant Dink davasında zaman aşımı..
    7. KYK yurt başvuruları ne zaman..
    8. Mersin’de sürücülere 6 ayda 36 milyon..
    9. Seyir halindeki pick-up alev aldı
    10. Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin..
    11. A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa..
    12. Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!
    13. Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da..
    14. Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya..
    15. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
    16. İltihaplı eklem romatizması: Romatoid..
    17. Patoloji taban puanları ve başarı..
    18. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    19. İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis..
    20. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
    21. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
    22. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
    23. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
    24. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
    25. Bayburt Taşı tescillendi
    26. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
    27. Sulama kanalına giren çocuk öldü
    28. Tamamen doğal ev yapımı zemin..
    29. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
    30. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda