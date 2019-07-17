Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi - A Milli Kadın Voleybol Milli Takımının kampı 22 Temmuz'da sona erecek



ANKARA (AA) - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İzmir'de kampa girdi. Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları kıtalar arası elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın çalışmalarına başladı. İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek milli takım, 23 Temmuz'da İtalya'ya geçerek İtalya Milli Takımı ile ikili kamp yapacak ve 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. Başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde kampa giren milli takımda şu sporcular bulunuyor: Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu Öte yandan bu sabah yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü kutlandı.

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