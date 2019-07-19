Milli ve manevi değerlere önem verenler birleşmelidir

Ülkenin ve milletin selameti için, milli ve manevi değerlere önem veren insanlar, nefsi kırgınlıklarından, farklı anlayışlarından dolayı ayrı cephelerde mücadele ederek milli iktidarın güç kaybına vesile olmamalıdırlar. Kırgınlıkların giderilmesi, farklı anlayışların konuşularak halledilmesinin yolu istişaredir. “İstişare eden pişman olmaz” hadisine göre hareket edenlerin yardımcısı Yüce Allah’tır (C.C). Milli manevi değerlere önem verenler Kur’an ve sünnet ışığında problemlerini çözerek bir araya gelmenin gayreti içinde olmalıdırlar.

“Birlikten kuvvet doğar” ilkesi gereğince aynı yolun yolcuları ülkenin, milletin ve ümmetin önüne konulan maddi ve manevi engelleri birlikte kaldırmalıdırlar. Nefsi ve hissi mülahazaların tesirine kalmadan ve tefrikaya düşmeden, sırat-ı müstakim yolundan ayrılmamalıdırlar. Kirletilmiş siyaseti temizlemek ve temiz siyaset yapmak her müslümanın görevi olduğu da unutulmamalıdır.

Aktif siyasetle ilgilenmek ve siyasette destek vermeye mecbur olan vatandaşlar, cemaatler, tarikatlar, sendikalar sivil toplum örgütleri medya ve iş dünyası uyanık bir şekilde, şer güçlerin ve yerli işbirlikçilerin tarih boyunca ve günümüzde ülkemiz üzerinde oynadıkları hain planlarını dikkatle takip ederek, önce vatan diyerek milli iktidarın yanında yer almalıdırlar.

Siyasette küstüm, oynamıyorum, kırıldım gibi ve benzeri mazeretler geçerli değildir. Aktif olarak siyaset içinde yer almayanlar ve siyasilere destek vermeyenler, siyasetin her türlü nimetlerinden istifade ettikleri veya istifade etmek için çareler aradıkları halde, ”Biz siyasetle ilgilenmiyoruz” gibi muğlâk cümlelerle, toplumu siyaset ibadetinden mahrum bırakmak, ülkenin ve milletin yararına olmadığını bilmelidirler.

Ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarı için cumhur ittifakı güçlenmeli ve güçlendirilmelidir. Milli ve manevi değerlere önem veren her kesim cumhur ittifakı içinde yerini almalıdır. Cumhur ittifakının yetkili kişileri de, sık dokuyup ince eleyerek, dava şuuruyla yoğrulmuş, aşk fırınında pişmiş insanlarla ve siyasi partilerle güç birliği yapmalıdır. Yaşadığımız bu zorlu süreçte, cumhur ittifakını zayıflatmak ülkenin yararına olmayacaktır. Yanlış bir karar, ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarın bozulmasına ve zaman israfına sebep olacaktır. Siyasette, “Dere geçilirken at değiştirilmez” kuralı unutulmamalıdır. Bu manada Cumhur ittifakı ve Sayın Erdoğan bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, hukuki ve kültürel bakımından yeterli bir seviyeye geldiğinde, nehir yatağına dönünce, ülkenin yönetiminde ister cumhur ittifakı, ister millet ittifakı olsun fark etmeyecektir. Zira mecrasına dönen nehrin akışını hiç bir beşeri güç değiştiremeyecektir.

Görünen o ki, Sayın Ali Babacan’ın başkanlığında kurulması düşünülen bir parti, tek başına iktidara gelecek bir güce sahip olamayacaktır. Pazarlığa açık bir parti olarak siyaset sahnesinde yer alabilir. Sayın Erdoğan’ın elini zayıflatmak için millet ittifakı içinde yer alabileceği gibi, tam tersine Cumhur ittifakına destek olabilirler. 2023 yılına kadar köprünün altından çok sular akacaktır. Kim kimin yanında saf tutacaktır. Hangi partiler ayakta kalacak, hangi partiler eriyip yok olacaktır. İttifaklar arasında geçişler olacak mı, ittifaklar dağılacak mı, Yüce Allah (C.C) ömür verirse, bunların hepsini zaman içinde görmüş olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ömer gibi dava şuuruyla yoğrulmuş, aşk ateşiyle pişmiş günümüzün Bilal’lerini ve Ebu Zer’lerini bulup huzura davet etmeli, onların fikir ve düşüncelerini almalıdır. Bugüne kadar böyle bir yol izlendiği kanaatinde değilim. Yapılmışsa da eksik yapılmıştır, bildiğim birçok insan hatırlanmamıştır. Yandaşlar, arkadaşlar, birbirini kollayarak yol alınmıştır.