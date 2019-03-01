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Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi tarafından Doğu Türkistan Konferansları

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi tarafından “Öz Yurdunda Garipsin, Öz Vatanında Parya Doğu Türkistan” konulu konferanslar düzenlendi, konferans yoğun ilgi gördü.

01 Mart 2019 Cuma 09:51
Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi tarafından Doğu Türkistan Konferansları

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi tarafından “Öz Yurdunda Garipsin, Öz Vatanında Parya Doğu Türkistan” konulu konferanslar düzenlendi.

 

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi tarafından; Erciyes Üniversitesi’nde, Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi’nde, Keykubat İmam Hatip Lisesi’nde ve Somuncubaba İmam Hatip Lisesi’nde “Öz Yurdunda Garipsin, Öz Vatanında Parya Doğu Türkistan” isimli konferanslar düzenlendi. Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri’nin öncü isimlerinden Mehmet Kasım Cantürk’ün oğlu Kul Ahmet Cantürk’ün konuşmacı olarak katıldığı konferanslarda duygu dolu anlar yaşandı.

 

Erciyes Üniversitesi’nde, ERÜ Genç Adam Kulübü tarafından, organize edilen konferansta öğrencilere Doğu Türkistan tarihi hakkında bilgi verilirken Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmü anlatıldı.

 

Liselerde de Konferanslar Düzenlendi

 

Kayseri’de uygulanan Çetin Ceviz projesine katılan öğrenciler tarafından kurulan “Sessizlerin Sesi” topluluğunun organizasyonu ile Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi’nde, Keykubat İmam Hatip Lisesi’nde ve Somuncubaba İmam Hatip Lisesi’nde devam eden konferanslarda; liseli öğrencilerin Doğu Türkistan davasına duydukları hassasiyet Uygur Türkleri’ne umut olacak nitelikte. Öğrencilerin şiir, makale, sunum ve kompozisyonlarıyla katkı sundukları konferanslar yoğun ilgi gördü.

 

Konferanslara konuşmacı olarak katılan Kul Ahmet Cantürk, “Biz altmış yıl önce, Anadolu Türkleri bin yıl önce aynı topraklardan buraya göç ettik. Dolayısıyla aramızda hiçbir fark yok.” ifadelerini kullandı. Son günlerde yaşanan gelişmelere de değinen Cantürk, “Son olarak Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar Doğu Türkistan Davası’nın akıbeti hakkında bizlere umut vermektedir.” ifadelerini kullandı.

 

Konferanslar Devam Edecek

 

Konferanslarda konuşan Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, “Doğu Türkistan Davası’nı öğrenci kardeşlerimize anlatıp toplumun bu konuya olan duyarlılığını artırmak istiyoruz. Konferanslarımız önümüzde ki günlerde de liselerde ve yurtlarda devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:51
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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