Milli tenisçiler FED Kupası'nda korta çıkacak - Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de yer alan Türkiye, İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda Hırvatistan, Sırbistan ve Gürcistan ile karşılaşacak

ANKARA (AA) - Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı, İngiltere'de FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme maçlarına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Bath kentinde yarın başlayacak organizasyonda Hırvatistan, Sırbistan ve Gürcistan ile grup maçlarında karşılaşacak. Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı milli takımı, Pemra Özgen, Çağla Büyükakçay, Ayla Aksu, İpek Soylu ve Berfu Cengiz temsil edecek.

Grubunu lider tamamlayan takım, diğer grubun birincisiyle yükselme, son sırada yer alan ekip ise diğer grubun sonuncusuyla düşmeme play-off serisi oynayacak.

Bath Üniversitesi'ndeki sert zeminli kapalı kortlarda gerçekleştirilecek organizasyon, 9 Şubat'ta sona erecek.

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