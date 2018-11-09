Milli tekvandocu Sena Nur Ertürk Avrupa Şampiyonası’nda

Polonya’nın Varşova şehrinde 7-10 2018 Kasım tarihleri arasında Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası düzenlenecek. Şampiyonaya katılan Türk milli takımında Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nden milli tekvandocu Sena Nur Ertürk de yer alıyor.

“Polonya’dan madalya ile dönmeyi hedefliyor”

62 kiloda yarışacak olan Ertürk, Avrupa Şampiyonası öncesinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ziyaret etti. Sena Nur’la kısa bir sohbet eden Çağırıcı, milli sporcuya katılacağı uluslararası turnuvada başarılar diledi. Sena Nur Ertürk de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip madalya ile dönmeyi hedeflediğini söyledi.

Spor yaşamı başarılarla dolu olan Sena Nur Ertürk’ün Türkiye Şampiyonluğu ve 16. Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda ikinciliği bulunuyor.