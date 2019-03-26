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Milli takımın üst üste 2 galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman:

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’in sezon sonunda takımdan ayrılmasıyla ilgili hoca arayışlarına yönelik, “Mayıs ayında Beşiktaş’ın seçimi var.

26 Mart 2019 Salı 17:24
Milli takımın üst üste 2 galibiyetini değerlendiren Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman:

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş’in sezon sonunda takımdan ayrılmasıyla ilgili hoca arayışlarına yönelik, “Mayıs ayında Beşiktaş’ın seçimi var. Ondan sonra bu işler daha hızlı yürür” dedi.



Süper Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti. Taraftarların büyük bir sevgiyle karşıladığı Orman, dernek üyeleriyle sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Fikret Orman, yanında getirdiği imzalı takım formasını ziyarette bulunan Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e hediye etti. Dernekte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Orman, A Milli Takımın aldığı 2 galibiyetle ilgili olarak, “Üst üste galibiyet moral oldu. Milli takım son zamanlarda moral olarak düşmüştü. Biraz öz güvenini de kaybetmişti. Özellikle Türk kamuoyunda öz güvenini kaybetmişti. Şenol hoca uğurlu geldi. 2 tane üst üste farklı galibiyetle bir tanesi deplasmanda bir tanesi içeride çok başarılı maçlar çıkardı. Şimdi o başarıyı Şenol Hoca geri gelsin de bizde yapmaya başlasın” dedi.



"Daha görüşmelere başlamadık"


Orman yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak ise, “Sezon sonu Şenol Hoca milli takıma gidecek. Bu aşamada daha görüşmelere başlamadık. Daha bir değerlendirme sürecimiz başladı. Önümüzdeki haftalardan sonra daha ağırlık kazanır. Daha önce de açıkladığım gibi Beşiktaş’ın Mayıs ayında bir seçimi var. Seçimde şimdi ne zaman seçim olacağını açıklayacağız. Adaylar çıkacak. Adaylar kendi hocalarını söyleyecek. Ondan sonra da biz seçim bittikten sonra daha hızlı yürür bu işler” şeklinde konuştu.



“Yaz kampına Gerede’ye geleceğiz”


Beşiktaş’ın Bolu’nun Gerede ilçesinde yapacağı kulüp tesislerinin 4-5 aylık bir süreçte bitmesinin planlandığını belirten Orman, “İnşallah onun da temelini atacağız. 4-5 ayda bitireceğiz. Gerede’ye inşallah yaz kampına geleceğiz. Bitecek gibi görünüyor. Takımı da oraya getirme niyetimiz var” ifadelerini kullandı.



Ziyaretin ardından Başkan Fikret Orman, Gerede’deki tesislerin temel atma törenine katılmak için kent merkezinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:24
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