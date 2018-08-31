Milli Takım'ın Rusya ve İsveç maç kadrosu belli oldu! Hangi takımdan kimler A Milli Takıma çağrıldı?

A Milli takım kadrosunda büyük sürpriz. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı maçta kadro açıkladı. A Milli takımı, 7 Eylül'de evinde Rusya ile 10 Eylül'de ise İsveç ile deplasmanda yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu açıklandı. Çaykur Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan ve Rapid Wien'den Mert Müldür, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna dahil oldu.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan

Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Gökhan Gönül

(Beşiktaş), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna

Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram

(Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart),

Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol

Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay

Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar

Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)