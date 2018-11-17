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Milli Takım'ın İsveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç'i konuk edecek olan A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:48
Milli Takım'ın İsveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu

 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında İsveç'i konuk edecek.

TÜRKİYE - İSVEÇ

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Istvan Kovacs
YAYIN: TRT 1

İlk 11'ler belli oldu

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Çağlar, Serdar Aziz, Hasan Ali, Cengiz, Okay, Mahmut, Hakan, Yunus, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İSVEÇ: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Guidetti. (Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:48
  1. Konya
  2. MİLLİ TAKIMLAR
  3. UEFA Uluslar Ligi
  4. İsveç

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