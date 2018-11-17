Milli Takım'ın İsveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç'i konuk edecek olan A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu.17 Kasım 2018 Cumartesi 18:48
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında İsveç'i konuk edecek.
TÜRKİYE - İSVEÇ
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Istvan Kovacs
YAYIN: TRT 1
İlk 11'ler belli oldu
TÜRKİYE: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Çağlar, Serdar Aziz, Hasan Ali, Cengiz, Okay, Mahmut, Hakan, Yunus, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
İSVEÇ: Olsen, Hult, Lindelöf, Jansson, Krafth, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Toivonen, Guidetti. (Muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Andersson
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