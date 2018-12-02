Milli takımın Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı.

Türkiye'nin rakipleri

Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

Dublin Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar katıldı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyonda yer aldı.

55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

İşte tüm gruplar

A GRUBU

İngiltere

Çekya

Bulgaristan

Karadağ

Kosova

B GRUBU

Portekiz

Ukrayna

Sırbistan

Litvanya

Lüksemburg

C GRUBU

Hollanda

Almanya

Kuzey İrlanda

Estonya

Belarus

D GRUBU

İsviçre

Danimarka

İrlanda Cumhuriyeti

Gürcistan

Cebelitarık

E GRUBU

Hırvatistan

Galler

Slovakya

Macaristan

Azerbaycan

F GRUBU

İspanya

İsveç

Norveç

Romanya

Faroe Adaları

Malta

G GRUBU

Polonya

Avusturya

İsrail

Slovenya

Makedonya

Letonya

H GRUBU

Fransa

İzlanda

TÜRKİYE

Arnavutluk

Moldova

Andorra

I GRUBU

Belçika

Rusya

İskoçya

Kıbrıs Rum Kesimi

Kazakistan

San Marino

J GRUBU

İtalya

Bosna-Hersek

Finlandiya

Yunanistan

Ermenistan

Lihteştayn

EURO 2020 elemeleri müsabaka takvimi

EURO 2020 elemelerinin maç takvimi şöyle:

1. hafta: 21-23 Mart 2019

2. hafta: 24-26 Mart 2019

UEFA Uluslar Ligi yarı finalleri: 5-6 Haziran 2019

3. hafta: 7-8 Haziran 2019

UEFA Uluslar Ligi final/üçüncülük maçı: 9 Haziran 2019

4. hafta: 10-11 Haziran 2019

5. hafta: 5-7 Eylül 2019

6. hafta: 8-10 Eylül 2019

7. hafta: 10-12 Ekim 2019

8. hafta: 13-15 Ekim 2019

9. hafta: 14-16 Kasım 2019

10. hafta: 17-19 Kasım 2019

Beşerli grupta yer alan takımların 2 adet maç haftası boşa çıkacağından, bu takımlar, üstte belirtilen ilgili tarihlerde özel maç yapma hakkına sahip olacak.

Finallere katılma hakkı

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda play-off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

Özel koşullar belirlendi

EURO 2020 elemeleri kura çekimi için, müsabaka takvimiyle ilgili sebepler, birbiriyle eşleştirilmeyecek takımlar, kış koşulları ve seyahat süresinin uzunluğu şeklinde dört ana başlık altında toplanabilecek özel koşullar belirlendi.

Kura çekimi esnasında, bir özel koşulun oluşması durumunda, ilgili takım sıradaki ilk müsait gruba yerleştirilecek.

Müsabaka takvimiyle ilgili sebepler

UEFA Uluslar Ligi torbasında yer alan dört takım (İsviçre, Portekiz, Hollanda, İngiltere), 5-9 Haziran 2019 tarihlerinde oynayacakları UEFA Uluslar Ligi finallerinin 7-8 ve 10-11 Haziran'daki grup eleme 3. maçlarıyla çakışmaması için, 5 takımlı grupların dördü olan A, B, C, D gruplarına yerleştirilecek. Böylece UEFA Uluslar Ligi finalistleri, Uluslar Ligi finallerini oynayacakları hafta grup eleme maçlarını bay geçecek. 1. torbada yer alan takımlar ise E ile J grupları arasına dağıtılacak.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkelerden ikisinin aynı grupta bulunması halinde, üçüncü bir ev sahibinin adı çekilirse, bu takım bir sonraki müsait gruba alınacak.