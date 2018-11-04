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Ampute milli takımımız dünya kupası finalinde!

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Meksika'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, adını finale yazdırdı. Türkiye, yarın 05.00'te Angola ile karşılaşacak.

04 Kasım 2018 Pazar 11:04
Ampute milli takımımız dünya kupası finalinde!

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Meksika'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, adını finale yazdırdı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, yarı final mücadelesinde ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya geldi.

Rakibini Rahmi Özcan, Savaş Kaya, Barış Telli ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-0 yenen ay-yıldızlılar, namağlup şekilde finale yükselmeyi başardı.

Türkiye, diğer yarı final maçında Brezilya'yı 2-1 yenen Angola ile finalde karşılaşacak. Final mücadelesi, yarın TSİ 05.00'te başlayacak.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:04
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