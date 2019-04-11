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Seçim 2019 Sayfası

Milli Sporculardan Kaymakam Keçeli’ ye teşekkür ziyareti

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Milli Sporcular İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli’ yi ziyaret etti.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:10
Milli Sporculardan Kaymakam Keçeli’ ye teşekkür ziyareti

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Milli Sporcular İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli’ yi ziyaret etti.


Nezaketen gerçekleşen ziyarete, Milli sporcular Livanur Tiryakioğlu ve Zeynep Sıla Ay ile TOGA Spor Kulübü Başkanı ve Taekwondo Milli Antrenörü Kadir Bölükcü ve yönetici-Güreş Antrenörü Şükrü Göçer yer aldı.Kaymakam Keçeli, bu nezaket ziyareti için memnunluğunu ve mutluluğunu dile getirirken, Çaycuma’da Taekwondo’nun üst düzeye gelip, Milli Taekwondocular çıkmasının gurur vericiliğinden bahsederek, diğer turnuvalardan da şampiyonluk beklediğini dile getirdi. TOGA Spor Kulübü Başkanı ve Taekwondo Milli Antrenörü Kadir Bölükcü sözlerinde bu zamana kadar verdiği destekler için Kaymakam Keçeli ’ye teşekkür ederek, hedeflerinin bu yıl yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na katılmak istediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 00:10
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