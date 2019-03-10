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Milli sporculardan Başkan Özakan’a ziyaret

Boks, kikboks, muayhthai ve wushu branşlarında dereceye girmiş milli sporcular Efeler Belediye Başkanı M.

10 Mart 2019 Pazar 07:43
Milli sporculardan Başkan Özakan’a ziyaret

Boks, kikboks, muayhthai ve wushu branşlarında dereceye girmiş milli sporcular Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.


Ziyarette Antrenör Murat Kaya’ya branşlarında Milli Sporcu olan Fadime Özkan, Nefise Atalay, Rabianur Uslu, Muhammed Ensar Yaşar eşlik etti.


Başkan Özakcan’ın her zaman spor ve sporcunun yanında olduğunu belirten Antrenör Murat Kaya, ”Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özakcan hangi branşta olursa olsun spor ve sporcuya destek oldu. Bizim branşlarımızla ilgili kendisi imkanları ölçüsünde maddi, manevi birçok destek verdi. Başkanımıza bugüne kadar verdiği ve önümüzdeki dönemde de vereceğine inandığımız destekler için çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özakcan,” Efeler Belediyesi olarak, ilçemizde çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, uluslararası başarılara imza atabilecek kapasitede sporcular yetişmesine olanak tanınması için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bir ülkede geniş kitlelerin sporla buluşması çok önemli. Çocukların ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimi, sosyalleşmeleri, yanı sıra yeteneği olanların üst seviyede spor eğitimiyle Türkiye’yi bu konuda uluslararası arenada başarıyla temsil etmesi için sporun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Turnuvalar ile farklı sporlarda faaliyet gösteren kulüp ve kişileri desteklemeye yönelik hizmetlerimiz sürüyor. Sporcularımızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. Sizler bizim gururumuzsunuz, yetenekli gençlerimizi her alanda desteklemek bizim için onurdur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 07:43
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