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Milli sporcular memleketlerinde çiçeklerle karşılandı

IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda ter döken Samsunlu sporcular, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

06 Ağustos 2019 Salı 15:07
Milli sporcular memleketlerinde çiçeklerle karşılandı

SAMSUN (AA) - Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan derece ile dönen sporcular, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Samsunlu milli atlet Eda Yıldırım, 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'ndan gülle atma kategorisinde 12,05 metrelik derecesiyle dünya şampiyonluğu, görme engelli özel sporculardan Fatma Damla Altın da T20 kategorisi uzun atlamada 5,02 metre atlayarak elde ettiği dünya ikinciliğiyle memleketine döndü.

Sporcuları Samsun Çarşamba Havalimanı'nda karşılayan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 11 sporcudan 6'sının Samsunlu olmasından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, "Bu sporcular için bizler elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Çünkü özel sporcu olduğu için özel ilgi ve alaka ile özen göstermemiz ve tüm imkanlarımızı seferber etmemiz gerekiyor. Özel sporcular ile ilgili desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu başarılar Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destek ve katkılardan dolayı gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Samsun'un son dönemlerde spor alanında güzel günler yaşadığını söyleyen Kasapoğlu, down sendromlu sporcuların altın ve bronz madalya ile memleketlerine döndüğünü hatırlattı. Kasapoğlu, bu başarıların büyüyerek devam etmesi temennisinde bulundu.

IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular, 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya elde etmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:07
  1. Atletizm
  2. Eda Yıldırım
  3. Fatma Damla Altın
  4. IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası
  5. Samsun

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