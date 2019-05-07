0553 313 94 23

Milli sporcular için öğretmenliğe atama duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan duyuruda, beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporcular içerisinden 86 kontenjana sözleşmeli aday öğretmen yapılmak üzere 7-11 Mayıs'ta başvurular alınacağı bildirildi

07 Mayıs 2019 Salı 22:05
Milli sporcular için öğretmenliğe atama duyurusu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporcular içerisinden 86 kontenjana sözleşmeli aday öğretmen yapılmak üzere 7-11 Mayıs'ta başvurular alınacak.

MEB'in internet sitesinde milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atama duyurusuna yer verildi.

Buna göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 4'üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 86 kontenjana, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere bugünden itibaren başvurular alınacak.

Başvurular için son gün 11 Mayıs olarak belirlendi. Yapılan başvurular 13-19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek. Genel müdürlükçe yapılan değerlendirme doğrultusunda başvurulara ilişkin onay/ret işlem sonuçları sistem üzerinden 20 Mayıs'ta ilan edilecek.

Başvurusu reddedilenler için yeniden başvuru işlemleri 21 Mayıs'ta alınacak. Bu başvurular da 22-23 Mayıs'ta değerlendirilip, sonuçları 24 Mayıs'ta duyurulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin onay ve ret işlemleri, 27-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Atama tarihi ise ileri bir zamanda açıklanacak.

Başvuru şartları arasında milli sporculardan, Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girme, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girme ile belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olma yer alıyor.

Başvurular, "http://personel.meb.gov.tr" adresindeki "milli sporcuların ataması" linkinden elektronik başvuru formu doldurularak belirlenen süreler içerisinde yapılacak. Adaylar, beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 20 eğitim kurumuna kadar tercihte bulunabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, detaylı bilgilere MEB'in "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 22:05
  1. atama duyurusu
  2. Beden Eğitimi
  3. meb
  4. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  5. milli sporcular
  6. öğretmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 98 - Tofaş: 54
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Siverek’te otomobille motosiklet..
    4. Dünya gündemine bomba gibi düşen..
    5. Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı..
    6. Milli sporcular için öğretmenliğe..
    7. Dışişleri’nden Fransa’nın açıklamasına..
    8. Milli judocular, Azerbaycan'da..
    9. İstanbul Valisi Yerlikaya, İBB Başkan..
    10. ABD'de Rusya soruşturması tartışması..
    11. İzin süresi dolan Navaz Şerif..
    12. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    13. Datça’da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu
    14. Guatemala'daki cezaevinde isyan çıktı
    15. Suudi Arabistan peşindeydi! ABD son..
    16. İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı..
    17. Zeytinburnu halkı sokak iftarında..
    18. Premier Lig'de "sezonun futbolcusu"..
    19. Çavuşoğlu-Aydarbekov ortak basın..
    20. Korkunç cinayete tanık olan vatandaş..
    21. Rusya, ekonomisini 2018'de..
    22. İran kara sularını ihlal eden 2..
    23. Fransa’da rehine krizi
    24. Davutoğlu'ndan İstanbul kararına..
    25. Erdek’te trafik haftası kutlandı
    26. VERİMDER Anadolu Buluşmaları
    27. Başkan Aktaş, aşevinde vatandaşlarla..
    28. 50 yıldır siren sesiyle oruç açıyorlar
    29. Irak’ta kuş gribi vakası
    30. Kasımpaşa, Kayserispor maçının..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak