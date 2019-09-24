Milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS kapsamında, spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi başvuruları başladı.

Adaylar yerleşmek istedikleri yükseköğretim programları için tercihlerini bugünden itibaren 30 Eylül'e kadar yapabilecek.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak yapacak.

Adaylar en fazla 8 tercihte bulunabilecek ve başvuru süresi içerisinde tercihlerini değiştirebilecek.

Engelli adaylar, beden eğitimi ve spor öğretmenliği programlarını tercih edemeyecek.