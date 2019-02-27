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Milli sporcu Şahika Ercümen'den "beyaz kıta"da anlamlı dalış

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında bulunduğu "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı dolayısıyla özel bir dalış gerçekleştirdi- Şahika Ercümen:- "Günlerce süren fırtına sonrası bilim üssünü kurmak için çok yoğun bir şekilde çalışıldı, gerçekten çok yorgunduk. O yorgunluğa ve soğuğa rağmen burada bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici, her şeye değer"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:02
Milli sporcu Şahika Ercümen'den "beyaz kıta"da anlamlı dalış

ANTARKTİKA (AA) - DİLARA ZENGİN - Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampının açılışı dolayısıyla özel dalış yaptı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.

Türk bilim insanlarıyla kıtada bulunan Ercümen de Türkiye'nin kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulum çalışmalarına destek verdi.

Ercümen, Türkiye Bilimsel Araştırma Kampının kurulmasının ardından Horseshoe Adası açıklarında özel bir dalış gerçekleştirdi.

Soğuğa karşı özel bir koruyucusu olmayan elbise kullanmayı tercih eden Ercümen'in dalışı sırasında hava sıcaklığı eksi 15, su sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü.

Buz dağlarının arasında dalışını yapan Ercümen, nefes kesen soğuğa rağmen suda 1 saat kaldı. Milli sporcu Ercümen'e dalışında Yeni Zelandalı profesyonel serbest dalgıç Jonathan Sunnex eşlik etti.

- "Elimizde kazma küreklerle çalıştık"

Ercümen, AA muhabirine, "dalışının harika geçtiğini" söyledi.

Türk Bilimsel Araştırma Kampının kurulumu için yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Ercümen, "Elimizde kazma küreklerle çalıştık. Kampın çivilerini çaktık, yeri kazdık ve bilim üssümüzü kurduk. Bunun akabinde ben ve güvenlik dalgıcım ilk defa Horseshoe Adası açıklarında geçici bilim üssümüzün önünde bir dalış gerçekleştirdik." dedi.

Horseshoe Adası çevresindeki fırtına nedeniyle uzun süre gemiden çıkamadığını dile getiren Ercümen, şunları kaydetti:

"Günlerce süren fırtına sonrası bilim üssünü kurmak için çok yoğun bir şekilde çalışıldı, gerçekten çok yorgunduk. O yorgunluğa ve soğuğa rağmen burada bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur verici, her şeye değer. Hepimiz için ilklerin günü oldu."

Şahika Ercümen, bilim seferi kapsamında kıtaya giden heyete desteği dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Milli sporcu Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında ilk dalışını King George Adası'nda gerçekleştirmişti.

Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olma unvanını elinde bulunduran Ercümen, Horseshoe Adası'na ulaşmadan önce sefer rotasındaki Galindez Adası'nda dalış antrenmanı yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:02
  1. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
  2. dalış
  3. milli sporcu Şahika Ercümen
  4. Türk Bilimsel Araştırma Kampı

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