0553 313 94 23

Milli sporcu Rabia Topuz, gözünü Avrupa'ya dikti

- Arkadaşına özenerek başladığı muay thaide çeşitli Türkiye dereceleri bulunan milli sporcu Rabia Topuz, boksta da başarılarını sürdürerek Avrupa şampiyonluğu hedefliyor- Rabia Topuz: "Boksta katıldığım ilk şampiyonada üçüncü oldum ve milli takıma çağrıldım"- "Hedefim Avrupa ve olimpiyatlarda derece elde etmek"

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:21
Milli sporcu Rabia Topuz, gözünü Avrupa'ya dikti


MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve boksta yıldızlar Avrupa şampiyonluğu bulunan Hatice Akbaş'a özenerek başladığı muay thaide çeşitli Türkiye dereceleri bulunan milli sporcu Rabia Topuz, boksta da başarılarını sürdürerek Avrupa şampiyonluğu hedefliyor.

Kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çeken ve milli takıma kadar yükselen Rabia Topuz, geçen yıl Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda üçüncülük elde etmesinin ardından boks sporuna da ağırlık vermeye başladı.

Rabia, bu yıl Samsun'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.

Boksa ilgisini arttıran genç sporcu, bu kulvarda daha da ilerleyerek Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu yaşamayı hedefliyor.

Malatya'nın 26 bin nüfuslu Akçadağ ilçesinde spora başlayan Rabia Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Hatice Akbaş'ın başarılarından sonra spora başladığını ve kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Muay thai ve wushu branşlarında Türkiye üçüncülüklerinin bulunduğunu hatırlatan Rabia, elde ettiği başarıların kendisini daha da hırslandırdığını ifade etti.

Rabia, muay thai ve wushunun yanı sıra boksa da merak saldığını, bu spora da ağırlık verdiğini anlatarak, "Boksta katıldığım ilk şampiyonada üçüncü oldum ve milli takıma çağrıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenmanlarının yanı sıra üniversite sınavlarına da hazırlandığı anlatan Rabia, şöyle devam etti:

"Antrenörüm Kerem Akbaş, başarılı olmamı istiyor ve bana güveniyordu. Üniversite hazırlık kursumu da biraz aksatarak, antrenmanlarıma devam ettim. Sabah ve akşam olmak üzere günlük ikişer saat çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandım. Derece elde edeceğime inanarak antrenmanlarımı sürdürdüm ve çalışmamın karşılığını aldım."

Rabia Topuz, henüz yolun başında olduğunu ve çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü belirterek, "Milli takıma seçildiğim için mutluyum. Hedefim Avrupa ve olimpiyatlarda derece elde etmek." diye konuştu.

Milli sporcu Rabia, kariyerinin yanında eğitimini de tamamlamak istediğini kaydetti.


- Antrenör Akbaş: "Olimpiyatlara giderek derece elde edeceğine inanıyorum"


Antrenör Kerem Akbaş da yapılan çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, sporcusunun başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sporcusunun her zaman yanında olduğunu anlatan Akbaş, "Kızımız inşallah ve Avrupa'da müsabakalara katılır. Rabia Topuz'un olimpiyatlara kadar giderek derece elde edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Akbaş, müsabakalara hazırlık sürecinde sporculara destek veren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:21
  1. boks
  2. Malatya
  3. Rabia Topuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları öğrencileri sevindirdi
    1. Albayrak ve Gül'ün tebrik kartları..
    2. İngiltere Guaido'yu "geçici devlet..
    3. Mehmet Demirkol'dan Kagawa yorumu:..
    4. İspanya Guaido'yu "geçici devlet..
    5. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Programı
    6. Turkcell'in Hesabım uygulamasının yeni..
    7. TEB'den kredi kampanyası
    8. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Ordu'da..
    9. Darbeci hainden mahkemeye 'darbe'..
    10. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası..
    11. 'Antibiyotiğe karşı onu tüketin'
    12. Quaresma'nın yeni adresini açıkladı!..
    13. Beymen Club'tan "Sevgililer Günü"..
    14. Enflasyon gıdadan beslendi
    15. "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"
    16. Emekçilerin hakları kollanmalı
    17. Giresunspor'da Ümit Özat ile yollar..
    18. Giresunspor'da Ümit Özat'la yollar..
    19. Dağıtım bedeli bizde %35, Avrupa’da %50
    20. İngiltere'den skandal Venezuela kararı!
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!