Milli sporcu gençlerin sesine kulak verelim

İsmail Tekpınar

Her dem serzenişte bulunuruz. Amatör sporlarda hiçbir vakit tam istediğimiz gibi sonuç aldık mı?

Türkiye’de büyük ve başarılı sporcularımızın uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılar neden beklenenin çok altında?

En ufak başarıda dahi tüm sosyal medyada övgüler yağdırmaktayız.

Hâlbuki rasyonel düşünüldüğünde 81 milyonluk bir ülke için kayda değer başarı sayılacak nitelikte değildir… Bu da başarıya ne kadar aç bırakıldığımızın göstergesidir.

Halen amatör ruhla profesyonel olmaya çalışma çabalarındayız.

Artık bırakın vitrine oynamayı, vitrin gerisini doldurun.

Şimdi yıllardır sporun içinde ve halen aktif spor yapan biri ve her bireyin spor yapması gerektiğine inanan bir kimse olarak derim ki alt yapıyı güçlendirelim… İşi ehline verin ahlak ve manevi değerlere haiz antrenörleri iş başına getirin. Eğer malzeme kaliteyse ürün de kalite çıkar. Lakin bunu işleyecek usta da kaliteli, konusunda mahir olması lazımdır. Çünkü spor üzerinizdeki negatif ve olumsuzluğu atmanızda yardımcı olur… Aynı zamanda pozitif düşünmenizi de sağlar. Hal böyleyken amatör sporlara maddi-manevi destek veren belediyeleri gönül insanlarını tebrik etmemiz gerekir. Arada fırsat buldukça antrenmanlarına gittiğim; Ankara Büyükşehir Ego Spor Kulübü Judo Takımının birkaç aydır ödeneklerde sıkıntı yaşadıklarını görmekteyim.

Ulusal ve uluslararası dereceler yapmış birçoğu milli sporcu gençlerin cüzi de olsa aldıkları harçlıklarının yatmadığını hatta kesildiğini öğrendim.

Tabi içlerinde ev geçimini sağlayan antrenör arkadaşlarımız da var. Bu hale çok üzülerek bu yazıyı kaleme alma ihtiyacı duydum…

Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızın da sporculuktan gelmesi hasebiyle önümüzdeki yerel seçimlerde adaylara amatör sporlara ve gençliğe yapılan yatırıma özen göstermeleri konusunda söylemleri olmalıdır.