Erdoğan'ın açıkladığı Milli Siber Kalkan Ahtapot Yazılımı nedir?

Yerli Siber Kalkan Ahtapot, Milli İşletim Sistemi Pardus için geliştirildi.

Derinlemesine savunma için ihtiyaç duyulan siber güvenlik bileşenlerinin entegre edildiği bir sistem olan Ahtapot, kuvvet komutanlıklarından birinin karargahına yönelik gerçekleştirilen siber saldırıya geçit vermedi.

NATO’dan da tam not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahtapot’un siber saldırıyı başarıyla engellediğini ve NATO tatbikatına dahil edildiğini söyledi.

Kritik birçok kurumun bilişim sistemlerini saldırılara karşı koruyan Milli Siber Kalkan Ahtapot, NATO’dan da tam not aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, birçok kamu hastanesi ve belediyede milli işletim sistemi Pardus’u kullanılıyor. Pardus, askeri güvenlik gerektiren ortamlarda ve devamlılığın hayati önem taşıdığı ameliyathanelerde görev yapıyor.

Pardus 35 milyon tasarruf sağladı

TÜBİTAK ve HAVELSAN’ın işbirliğiyle dışa bağımlılığı azaltan proje için 20 milyon lira harcandı. Sadece FATİH Projesi için geliştirilen Pardus sürümü ile 35 milyon dolar tasarruf sağlandı.

Kaynak: TRT Haber