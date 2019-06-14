Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları son dakika açıklandı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okulların yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi (MSB) bünyesinde okumak isteyen binlerce aday, geçtiğimiz aylarda MSB tercihlerini yapmıştı. Adaylar '2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunu sormaya devam ediyordu. Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları son dakika açıklandı.

29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihlerinde tercihlerini tamamlayan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları elektronik ortamda erişime açıldı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci temin süreci ile alakalı olarak heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mayıs ayının sonlarından itibaren ilgili tercih işlemlerini yapan adaylar, dünden bu yana Milli Savunma Üniversitesi personel temin sayfası üzerinden '2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde olabilmenin hayalini kuran on binlerce genci ilgilendiren MSÜ tercih sonuçları, personel temin sayfası aracılığıyla açıklandı. Bu doğrultuda, 'MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu günün ilk saatlerinden itibaren yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI

1) 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2) Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.

3) 2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

4) 2019-MSÜ sınavına katılan ve TYT/AYT sınavı başvurusu yapan adaylardan birinci tercihi Hava Harp Okulu olanların (birinci tercihler yeterli olmaz ise diğer tercihlere göre) 2019-MSÜ Sayısal Puanı en yüksekten başlayarak oluşturulacak sıralama listesine göre önceden belirlenen kontenjan miktarı kadar aday Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenecek, diğer adayların Hava Harp okulu adaylıkları sonlandırılacaktır. Bu adaylar 2'nci seçim aşamalarında diğer adaylardan farklı olarak Psikomotor Testine tabi tutulacaktır. 2'nci seçim aşamaları sonunda başarılı olan adaylardan "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişlidir." raporu alanlar, 2019-MSÜ Sayısal Puanı (100'lük sisteme dönüştürülerek), FYT ve Mülakat notları, MSB'nin belirleyeceği oranlar dahilinde hesaplanarak sıralanır. Bu adaylardan Öğrenci Seçim Uçuşu (ÖSU) kontenjanına girmeye hak kazananlar ÖSU eğitimine başlatılacaktır. Kontenjana giremeyen adayların Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılacak, varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir. ÖSU'yu başarı ile bitiren adaylar HHO kontenjanı dahilinde yerleştirme esaslarına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır.