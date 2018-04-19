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Milli savunma eski bakanını öldüren zanlı konuştu!

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ı öldüren zanlının, 4 yıl boyunca bakana toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini söylediği öğrenildi. Zanlının, Vuralhan'ın 2 bin 500 lira daha istemesi üzerine kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:25
Milli savunma eski bakanını öldüren zanlı konuştu!

Sirkeci'de bir kafede dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan Yüksek Karababa, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı. Plastik şirketi olan Yüksek Karababa'nın ifadesinde, Vuralhan'a 2014 yılından itibaren 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini söylediği öğrenildi. Borçları konuşmak üzere kafeteryaya geldiğini anlatan Karababa, Vuralhan'ın kendisinden 2 bin 500 lira daha istemesi üzerine kendini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi. Öte yandan Yüksel Karababa'nın emniyette daha önceden bir suç kaydı olmadığı belirlendi.  

CENAZESİNİ ALMAYA GELEN OLMADI

Bu arada Ercan Vuralhan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan'ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na hiçbir yakınının gelmediği öğrenildi.    Vuralhan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Vuralhan'ın otopsi işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Cenazeyi almaya hiçbir yakını gelmeyince Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi. Vuralhan için yarın Levent Camisi'nden tören düzenleneceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:25
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