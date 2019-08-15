Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD’li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamakta
Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD’li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.15 Ağustos 2019 Perşembe 19:19
Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD’li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."
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