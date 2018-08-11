Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'twitter' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabının bulunmadığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın şahsına ait resmi Twitter hesabının olmadığı belirtildi.
Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nın "@tcsavunma" ve Genelkurmay Başkanlığı'nın "@TSKGnkur" resmi Twitter hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.
Kaynak: AA
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