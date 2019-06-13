Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'ya koordinasyon verdiği iddialarına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan 'Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu' haberlerinin gerçek dışı olduğunu açıkladı.13 Haziran 2019 Perşembe 22:46
Milli Savunma Bakanlığı, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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