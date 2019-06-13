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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'ya koordinasyon verdiği iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan 'Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu' haberlerinin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:46
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Rusya'ya koordinasyon verdiği iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:46
  1. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • Teyyo Teyyo 26 dk önce
    Bu haberden anlaşılıyor ki bu haberler doğrudur. Sadece taşeron militanları kandırmak için.Onların gerçeği öğrenmesini engellemek için
  • RusyaRusya31 dk önce
    Aciklamasi rusya yapti. Ne basini

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