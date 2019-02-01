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Milli Savunma Bakanlığından, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

01 Şubat 2019 Cuma 20:16
Milli Savunma Bakanlığından, son bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 20:16
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