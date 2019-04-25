Milli Savunma Bakanlığı’ndan SAT Özel İhtisas Kursu açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı,İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu biraskerin şehit olduğunu,bir askerin ise yaralandığını açıkladı.25 Nisan 2019 Perşembe 14:29
Milli Savunma Bakanlığı,İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu biraskerin şehit olduğunu,bir askerin ise yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş,bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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