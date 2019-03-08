Milli Savunma Bakanlığından İdlib paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.08 Mart 2019 Cuma 19:09
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde birinci milli devriye faaliyetini planlandığı şekilde tamamladığı kaydedildi.
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