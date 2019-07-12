Milli Savunma Bakanlığından FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan klibi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan klibi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımda, "FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ’dur’ diyen asil milletimizi saygıyla selamlıyor, vatanı için canını veren sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

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