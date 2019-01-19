Milli Savunma Bakanlığı'ndan FETÖ hamlesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli ve idari işlem sürüyor.19 Ocak 2019 Cumartesi 12:38
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "2018'in başından bugüne kadar 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi. Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor."
Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat ettiğini, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandığını bildirdi.
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