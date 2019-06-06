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Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK’da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:43
Milli Savunma Bakanlığından, bir televizyon kanalında TSK’da görevli generallere söylenen sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:43
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