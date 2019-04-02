Milli Savunma Bakanlığından Anıtkabir’deki törene ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir’de düzenlenen törene ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir’de düzenlenen törene ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Anıtkabir’de düzenlenen bütün törenler ‘Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine’ uygun olarak icra edilmektedir. Bugün Anıtkabir’de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usül ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir” denildi.

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