Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.06 Mart 2019 Çarşamba 16:26
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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