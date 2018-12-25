0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığından açıklama:

"Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir"

25 Aralık 2018 Salı 19:54
Milli Savunma Bakanlığından açıklama:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğunun gözlendiği bildirildi.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Münbiç ile ilgili gelişmeler çerçevesinde paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir." ifadeleri kullanılarak, gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:54
  1. Arimah
  2. MSB'den "Münbiç" açıklaması
  3. Suriye rejim güçleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HAK-İŞ’ten 'asgari ücret' açıklaması: İşçi Temsilcileri duyguları istismar etti
    1. HAK-İŞ’ten 'asgari ücret' açıklaması:..
    2. Ankara'da yarın okullar tatil mi?..
    3. Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz Ankara'da
    4. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç..
    5. GÜNCELLEME - Siirt'te terör suçundan..
    6. Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kar..
    7. Türkiye ve KKTC arasında tarım..
    8. Milli Savunma Bakanlığından açıklama:
    9. Saadet Partisi Sakarya belediye başkan..
    10. Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
    11. Rusya Ukrayna'ya yönelik yaptırım..
    12. Saadet Partisi İzmir belediye başkan..
    13. Sebze hazırlamak da iş mi deyip geçmeyin
    14. Şanghay Shenhua'da Flores dönemi
    15. Libya'daki terör saldırısına kınama
    16. "KDV'nin belli sürelerle..
    17. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
    18. Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi
    19. Gaziantepspor'a transfer yasağı
    20. Saadet Partisi Ankara belediye başkan..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?