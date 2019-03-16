0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18 Mart açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı’nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceğini açıkladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18 Mart açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı’nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceğini açıkladı.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde 18 Mart 2019 Pazartesi günü Çanakkale Şehitler Abidesinde icra edilecek törenle koordineli şekilde Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından Çanakkale Boğazı’nda Denizde Resmi Geçit Töreni icra edileceği belirtilerek, bu kapsamda; Denizde Resmi Geçit Töreninin 18 Mart günü öğleden sonra Marmara Denizi yönünden Ege Denizi’ne doğru yapılacağı kaydedildi.

 

Geçişe Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı fırkateyn, korvetler, hücumbotlar, amfibi gemiler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, kurtarma gemileri ve çıkarma gemilerinden müteşekkil toplam 19 unsurun iştirak edeceği vurgulanarak, TCG KEMALREİS (F-247)’in Nara Burnu’ndan dönüşü ile tören geçişi başlayacağı ve Çanakkale Şehitler Abidesi önünden geçişte Çanakkale Şehitleri topla ve çimariva ile selamlanacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:52
  1. Çanakkale
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te millet kıraathanesi açılışı
    1. Gaziantep'te millet kıraathanesi açılışı
    2. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal eğer..
    4. "Türkiye’nin en güzel sucuğu..
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat..
    7. 300 gündür direnen köylüleri..
    8. Maçın ardından
    9. Milli haltercilerden tarihi başarı
    10. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    11. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    12. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    13. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    14. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    15. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    16. İŞKUR'dan ev hanımlarına müjde
    17. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    18. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    19. Besiciden örnek davranış
    20. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler