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Milli Savunma Bakanlığınca terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada 32 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
07 Aralık 2018 Cuma 19:00
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:00
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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