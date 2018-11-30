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Milli Savunma Bakanlığınca son bir haftada yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonlarında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

30 Kasım 2018 Cuma 17:40
Milli Savunma Bakanlığınca son bir haftada yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonlarında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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