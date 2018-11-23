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Milli Savunma Bakanlığınca, son bir haftada yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
23 Kasım 2018 Cuma 17:27
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:27
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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