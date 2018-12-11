Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı.

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11 Aralık 2018 Salı 10:28
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:28
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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