Milli Savunma Bakanlığı:"Musul/Irak’ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komuta
Milli Savunma Bakanlığı:"Musul/Irak’ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti.29 Mart 2019 Cuma 10:28
Milli Savunma Bakanlığı:"Musul/Irak’ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti."
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