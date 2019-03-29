Milli Savunma Bakanlığı:"Musul/Irak’ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komuta Milli Savunma Bakanlığı:"Musul/Irak’ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığı:"Musul/Irak’ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti."

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