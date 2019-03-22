Milli Savunma Bakanlığı:"Irak’ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW182008-ASA/22-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı:"Irak’ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.22 Mart 2019 Cuma 18:25
IHAAW182008-ASA/22-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı:"Irak’ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."22.03.2019 18:20:08TSINNNN
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