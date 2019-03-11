Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Zap ve Garabölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW150522-GEN/11-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Zap ve Garabölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
IHAAW150522-GEN/11-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Zap ve Garabölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."11.03.2019 15:05:22TSINNNN
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