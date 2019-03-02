Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
IHAAW151410-GEN/02-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.02 Mart 2019 Cumartesi 15:19
IHAAW151410-GEN/02-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."02.03.2019 15:14:10TSINNNN
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