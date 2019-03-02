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Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

IHAAW151410-GEN/02-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:19
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

IHAAW151410-GEN/02-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."02.03.2019 15:14:10TSINNNN

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:19
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